जगातील असा प्राणी जो स्वतःची विष्ठा खातो; जाणून घ्या कारण

जगभरात पशुपक्ष्याच्या अनेक प्रजाती आहेत. प्रत्येक प्राण्याचे (Animal) काहीतरी वैशिष्ट्य असते. यापैकी काही प्राणी त्यांच्या विचित्र सवयींसाठी ओळखले जातात. जगात असा एक प्राणी आहे, ज्याची विचित्र सवय ऐकून तुम्ही आश्चर्यचकीत व्हाल. हा प्राणी इतका विचित्र आहे की तो स्वतःची विष्ठा खातो. विश्वास बसत नाही ना? पण हे खरं आहे. या प्राण्याचं नाव आहे ‘ससा’(Rabbit). ससा हा असा प्राणी आहे, जो स्वतःची विष्ठा खातो. ससा असं का करतो, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. (Rabbit is the only animal in the world that eats its Potty)