Relationship Tips : चिडचिड्या स्वभावाच्या बायकोला कसं सांभाळावं?

How To Deal With Irritable Wife : लग्नांतर पती-पत्नीच्या नात्यामध्ये चढउतार येणे स्वाभाविक आहे. अशामध्ये नाते टिकविण्यासाठी तुम्हाला समजूतदापणा दाखवून आपल्या नात्यामध्ये प्रेम आणि विश्वास टिकवून ठेवू शकताता. पण कित्येकदा काही वाईट परिस्थितीमध्ये खूप ताण वाढला की, पार्टनरचा चिडचिडपणा (Irritable) वाढतो आणि अशावेळी त्यांना संभाळून घेणे अवघड होते. अशावेळी जर त्यांना इग्नोर केले तर नात्यामध्ये दुरावा येऊ शकतो.

विशेषत: जेव्हा तुमची पत्नी (Wife) प्रंचड तणावामध्ये असेल आणि तिचा स्वभाव चिडचिडा होत असेल तर अशावेळी तिच्या भावना (Feeling) समजून घेणे आणि काही गोष्टी फॉलो करून वाईट काळात त्यांना आधार देणे गरजेचे आहे. विश्वास (Trust )ठेवा, जर तुम्ही वाईट काळामध्ये पत्नीला आधार दिला तर तुमच्या नात्यामध्ये प्रेम आणि विश्वास आणखी वाढेल. इतकेच नव्हे तर तर पत्नीचा चिडचिडा स्वभाव देखील कमी होईल. चला जाणून घेऊ या, चिडचिड्या पत्नाला कसे करावे हॅन्डल केले पाहिजे. (How to handle an irritable wife)

चिडचिड्या स्वभावाच्या बायकोला 'असे' करा हॅन्डल