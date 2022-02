Rose Day : प्रेम व्यक्त करण्यासाठी तिला कोणत्या रंगाचा गुलाब द्याल? जाणून घ्या

Rose Day : गुलाब म्हणजे प्रेमाचं प्रतीक! अनेक प्रेमकथांचा उद्गाता अन् साक्षीदार होण्याचा मान फक्त गुलाबाचाच! गरिब-श्रीमंत, मोठा-लहान प्रत्येकाच्या प्रेमकथेत (Love Story) एकच गोष्ट सामायिक असते, ती म्हणजे गुलाब! तुम्हालाही प्रेम व्यक्त करायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीला गुलाब देऊ शकता. प्रत्येक रंगाच्या गुलाबाला वेगळा अर्थ आहे. आज 'रोझ डे'च्या (Rose Day) निमित्ताने तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीला कोणत्या रंगाचा गुलाबाचं फूल देऊ शकता, हे जाणून घेऊया. (Roses of different colors are offered for a variety of reasons)