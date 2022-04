Image Story : सिद्धार्थ कॉलेजनं जपलाय बाबासाहेबांचा अनमोल ठेवा

शोषित, पिडीत आणि वंचितांना न्याय हक्क मिळवून देणाऱ्या घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहीलेल्या संविधानाच्या मूळ प्रतीला मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात सुरक्षित जतन करून ठेवण्यात आले आहे. हा ऐतिहासिक ठेवा असल्याचा सार्थ अभिमान असल्याचे सिद्धार्थ महाविद्यालय सांगतं. विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अनेकवेळा संविधानाची प्रत आणि बाबासाहेबांच्या अनमोल साहित्याचा ठेवा पाहण्यासाठी उपलब्ध केला जातो. (Siddharth College has preserved valuable items and things of Dr. Babasaheb Ambedkar)