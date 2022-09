Photo: यंदा पहिल्यांदाच आम्ही गणपती बसवला नाही.. सोनालीची भावनिक पोस्ट

Ganeshotsav 2022 : सध्या आपल्याकडे संबंध वातावरण चैतन्यमय झालं आहे. घरोघरी बाप्पा विराजमान झाले आहेत. प्रत्येकजण आपल्या घरातील सजावट, गणेशाची मूर्ती. आरास याचे फोटो शेअर करत आहेत. यामध्ये कलाकारही मागे नाहीत. तेही आपल्या गणेशोत्सवाचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसत आहेत. यामध्ये लक्ष वेधून घेतलं ते अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीच्या पोस्टने. कारण तिच्या घरी यंदा गणपती आले नाही. त्यामागे एक दुःखद कारणही आहे. तिची आजीचे निधन झाल्याने यंदा त्यांच्याकडे गणपती नाहीत. त्यामुळे जुन्या आठवणींचे काही फोटो शेअर करत सोनालीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. (sonalee kulkarni shared post about she not celebrate ganeshotsav this year because her grandmother passed away)