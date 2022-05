Buddha Jayanti 2022: आज वैशाख पौर्णिमा अर्थात बुद्धपौर्णिमा... इ.स.563 पूर्व मध्ये याच दिवशी भगवान गौतम बुद्धांचा जन्म झाला. भगवान बुद्धांनी आपलं संपूर्ण जीवन लोकांच्या कल्याणासाठी घालवलं. ‘पाली’ या लोकभाषेतून त्यांनी अत्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने बौद्ध धर्माची शिकवण दिली. बुद्धांच्या शिकवणीने अनेक लोकांच्या आयुष्यातील अंधकार दूर झाला. आज अनेक देशांमध्ये बौद्ध धर्माचे लोक राहतात. आशिया खंडातील जवळपास 49 टक्के लोकसंख्या बौद्ध आहे. कुशीनगर, बोधगया, लुंबिनी व सारनाथ ही बौद्ध धर्मामधील चार सर्वात पवित्र स्थाने आहेत. (The four holiest shrines and Places in Buddhism)