Photo Story: उन्हाळ्यात कैरी खाण्याचे आहेत अनेक फायदे; जाणून घ्या

Benefits to Eating Raw Mango in the Summer: उन्हाळा सुरु झालाय आणि आता उन्हाळ्याची तीव्रतासुद्धा जाणवू लागली आहे. गरमीच्या काळात सर्वांनाच आंब्याची आठवण होते. या दिवसांमध्ये कच्चा आंबा म्हणजेच कैरी लोक आवडीने खातात. कैरीपासून बनलेलं लोंचं, मुरांबा इत्यादी गोष्टी शरीराला आतून थंड ठेवतात. खायला आंबट असलेल्या कैरीचे शरीराला अनेक फायदे होतात. कैरी खायला जितकी मजा येते तितकाच शरीरासाठी फायदेशीर असतो. आज आपण कैरी खाण्याचे शरीराचे फायदे जाणून घेणार आहोत.