Photo Story: श्रीलंकेतील डिझेल संपले; आंदोलकांनी राष्ट्रपतींच्या घराबाहेर पेटवली बस

Sri Lanka Economic Crisis: श्रीलंका सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाशी सामना करत आहे. देशात महागाईने कळस गाठला असून जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. त्यातच देशातील डिझेल पूर्णपणे संपलं आहे तसेच वीजेचं संकटही निर्माण झालं आहे. सध्या 10-13 तासांपर्यत वीज बंद करण्यात आली आहे. वीज वाचवण्यासाठी रस्त्यांवरचे पथदिवे बंद करण्यात आले आहेत. यामुळे श्रीलंकन नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असून नागरिक सरकारवर प्रचंड संतापले आहेत. गुरुवारी रात्री शेकडो निदर्शकांनी राजधानी कोलंबोतील राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) यांच्या घराबाहेर एकत्र येऊन निषेध व्यक्त केला. (Violent protest outside Sri Lanka President's house, nation runs out of diesel)