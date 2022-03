Photo Story: कुत्री गाडीच्या मागे का लागतात? जाणून घ्या कारणे

एखाद्या कुत्र्यानं (Dogs) कधी तुमच्या गाडीचा पाठलाग केलाय का? कधी कधी कुत्रे अचानक आपल्या गाडीचा (Vehicle) पाठलाग करू लागतात आणि आपली त्रेधा उडते. कधी कधी त्यामुळे अपघातही घडतात. असा अनुभव अनेकदा आपल्याला येतो. परंतु आपण कुत्र्याला कधीही काही केले नसताना कुत्रे आपल्या गाडीचा पाठलाग का करतात? यामागची काही कारणं जाणून घेऊया. (Why do dogs follow the car? Find out the reasons)