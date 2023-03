Archana 31 not out - अर्चना ३१ नॉट आऊट महिलांवर आधारित अनेक चित्रपट तुम्ही पाहिले असतील पण अर्चना नॉट आऊटची गोष्टच वेगळी आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी, समीक्षकांनी डोक्यावर घेतले होते. त्याचा विषय हाच मुळी अनेकांच्या कौतूकाचा विषय होता. ग्रामीण मल्याळम भागातील महिलेची कथा चित्रपटामध्ये मांडण्यात आली होती.

How old are you? (2014) - हाऊ ओल्ड आर यू... निरुपमानं वयाची ३६ वर्षे पूर्ण केली आहेत. मात्र अजुनही तिच्या वाटेचा संघर्ष काही संपलेला नाही. वाढतं वय हे किती वेगवेगळ्या संघर्षासाठी कारणीभूत ठरतं हे हाऊ ओल्ड आर युच्या निमित्तानं दिसून येते.