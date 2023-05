MGNREGA : 10 हजारांवर मजुरांच्या हाताला काम! मजुरांची संख्या वाढली

Jalgaon News : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सध्या दहा हजारांवर मजूर काम करीत आहेत. मजुरांच्या संख्या मागील महिन्यात चार हजारांपर्यंत होती. ती या महिन्यात दहा हजारांवर झाली आहे. (10 thousand laborers are currently working in district under MGNREGA jalgaon news)

उन्हाळ्याच्या दिवसात ग्रामीण भागातील नागरिकांना काम मिळणे दुरापास्त होते. यामुळे कुटुंबाचा गाडा कसा हाकावा, असा यक्षप्रश्न मजुरांसमोर उभा राहतो. अशा परिस्थितीत मजुरांना रोजगार उपलब्ध होत ही योजना आधारवड ठरली आहे, हे विशेष.

सध्या या योजनेवर २०९८ कामे सुरू आहेत. त्यात फळबाग, गोठा शेड, विहीर, वैयक्तिक व सार्वजनिक वृक्षलागवड, शोषखड्डा, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट व इतर, असे कामे सध्या सुरू आहेत.

या कामांवर १० हजार ४४९ मजूर काम करीत आहेत. या मजुरांना मजुरी ही वेळेवर देण्यात येत आहे.

तालुकानिहाय मजुरांची उपस्थिती

*अमळनेर--१०८७

*भडगाव--१९९

*भुसावळ-- ४२४

*बोदवड--१८१

*चाळीसगाव--१२५०

*चोपडा--४८

*धरणगाव--४३२

*एरंडोल--१९९

*जळगाव--४२०

जामनेर--१५९७

मुक्ताईनगर--७३

पाचोरा--६४८

पारोळा-- २७१९

रावेर-- ९४२

यावल-- २३१

एकूण-- १० हजार ४४९

"जळगाव जिल्ह्याचे तापमान ४५ अंशावर पोचले असताना, ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळतोय. मागील वर्षी २५६ रुपये मजुरीचा दर होता, तो शासनाने आता २७३ रुपये केला आहे. यामुळे या योजनेंतर्गत मजुरांची संख्या वाढली आहे." -रवींद्र भारदे, उपजिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना