जळगाव : व्यापारी संगणकावर सर्व व्यवहार करीत असले, तरी दिवाळीत लक्ष्मीपूजनावेळी संगणकासह खतावणी, चोपड्यांचे पूजन करण्याची परंपरा कायम आहे. यामुळेच यंदाही वहीपूजनासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या वह्या, चोपड्या, बोरू, टाक, लेजर बुक, कॅश बुक, रोजमेळ, हातपट्टी रजिस्टर आदींची मंगळवारी (ता. १८) मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली.

लक्ष्मीपूजनासाठी लागणाऱ्या वह्यांच्या खरेदीचा मुहूर्त (पुष्य नक्षत्र) होता. कागदाचे दर वाढल्याने वहीपूजनासाठी लागणाऱ्या वह्यांच्या किमतीत पंधरा ते वीस टक्के वाढ झाली आहे.(15 to 20 percent rate Hike Demand for books by businessmen is more Jalgaon News)

हेही वाचा: Jalgaon : मुख्यमंत्र्यांचा गाळेधारकांना दिलासा; लवकरच अध्यादेश काढणार

आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे असले, तरी दिवाळी ते दिवाळी असा हिशेब ठेवण्याची परंपरा पूर्वीपासून आहे. यामुळे दिवाळीत अकाउंट लिहिण्यासाठीच्या वह्यांची खरेदी मंगळवारी करण्यात आली.

चोपडा वह्या २२५ ते ५५० दरम्यान उपलब्ध आहेत. मोठी वही २८० ते ८०० दरम्यान आहे. यावर बोरू आम्ही मोफत देतो, अशी माहिती विद्याधन बुक हाउसचे जितेंद्र वाणी यांनी दिली.

संगणकाचे युग असल्याने सर्व व्यवहार संगणकावर केले जातात. असे असले तरी वहीपूजनाला दिवाळीच्या दिवशी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. रोजचा जमाखर्च, उधारी लिहिण्यासाठी वह्यांचा उपयोग केला जातो. पुष्य नक्षत्र, धनत्रयोदशी, श्री लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा या दिवशी वह्या खरेदीचा मुहूर्त आहे.

हेही वाचा: Diwali Update : जळगावकरांची दिवाळी यंदाही खड्ड्यातच!