Jalgaon News : मुक्ताईनगर येथे 16 मोटारसायकली जप्त; मुंबईच्या पोलिस पथकाने केली कारवाई

मुक्ताईनगर : येथे मुंबई शहरातून चोरी केलेल्या तब्बल १६ मोटारसायकली जप्त करण्याची कारवाई मुंबईच्या पोलिस पथकाने केली असून, तालुक्यातील वडवे येथील आरोपी सुनील सुभाष चौधरीच्या अटकेनंतर या मोटारसायकलींचा तपास लागला. पोलिस पथक तळ ठोकून असल्याने अजून मोटारसायकली जप्त होणार असल्याची शक्यता आहे.

तालुक्यातील वढवे येथील आरोपी सुनील चौधरी (वय २८, हल्ली मुक्काम बदलापूर, जिल्हा ठाणे) याला सीसीटीव्हीच्या आधारे मोटारसायकल चोरी केल्यानंतर नगर मुलुंड पूर्व येथील पोलिस पथकाने ताब्यात घेतले होते. (16 Two Wheeler seized at Muktainagar Mumbai police team took action Jalgaon News)

त्याची चौकशी केल्यानंतर मुक्ताईनगर शहरात व तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात मोटारसायकली विकल्याची माहिती समोर आली.

त्यानुसार मुंबई पोलिस पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक गणेश सानप, योगेश सोळुंके, सुरेश पाटील, सचिन चव्हाण, जितेंद्र मोरे, मंगेश दंडगव्हाळ या पथकाने कारवाई करत मुक्ताईनगर शहरातून तब्बल १६ मोटारसायकली जप्त केल्या आहेत. मोटारसायकल विकत घेणाऱ्यांनादेखील मुंबई पोलिसांनी चौकशीची नोटीस दिली असल्याने अनेक गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

