Vidrohi Sahitya Sammelan 2023 : अमळनेरला 18 वे विद्रोही मराठी साहित्य संमेलन

Marathi Sahitya Sammelan Jalgaon : अमळनेरात ३ व ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वसामान्य, शेतकरी, श्रमिक, महिला, दलित, आदिवासी तसेच बहुजन समाजाच्या साहित्यिक आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीला मुक्त विचारपीठ उपलब्ध करून देणारे १८ वे विद्रोही मराठी साहित्य संमेलन होणार असल्याची घोषणा विद्रोही साहित्य व सांस्कृतिक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. (18th Rebel Marathi Literary Conference will be in amalner jalgaon news)

येथील धनदाई महाविद्यालयाच्या सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विद्रोही साहित्य व सांस्कृतिक परिषद महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षा प्रा.प्रतिमा परदेशी यांनी सांगितले की,प्रस्थापित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या लिंग-जात-वर्ग वर्चस्ववादी साहित्य व्यवहारांना, सरकारी पैशांवर होणाऱ्या उधळपट्टीला,समाजाच्या वास्तव प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून समाजात होत असणाऱ्या विषमतावादी व सामाजिक न्याय डावलणाऱ्या घटनांवर ‘ब्र’ शब्द न काढता चंगळवादी संस्कृतीचा पुरस्कार करत मनोरंजन प्रधान स्वरूपाला आमचा विरोध असून हा विरोध महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी ग्रंथकार सभेस पाठवलेल्या पत्रावर आधारित आहे.

हे पत्र हाच विद्रोही मराठी साहित्य संमेलनाचा जाहीरनामा आहे. अमळनेरची भूमी ही पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणारी भूमी आहे. साने गुरुजी सारखे शेतकरी व कष्टकऱ्यांची भावना आपल्या साहित्यातून मांडणारे व कामगारांची आंदोलने उभी करणारे लेखक या भूमीत होऊन गेले.

क्रांतिसिंह उत्तमराव पाटील, क्रांतीवीरांगणा लीलाताई पाटील यांची ही क्रांती भूमी आहे. शाहीर साबळेंसारख्या महाराष्ट्र शाहिरांची जडणघडण या मातीत झालेली आहे.

हा वारसा आपल्या जीवनात घेऊन वावरणारे अमळनेरवासी हे १८ वे विद्रोही साहित्य संमेलन मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी करतील याची आम्हास खात्री असल्याचे प्रा.परदेशी यांनी सांगितले.

या प्रसंगी मंचावर युवा कल्याण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा. अशोक पवार, ज्येष्ठ विद्रोही साहित्य व सांस्कृतिक परिषदेचे मंसाराम पवार, एल. जे. गावित, नगरसेवक घनश्याम पाटील, धनदाई एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. डी. डी. पाटील आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लेखक व प्रकाशक प्रा. गौतम निकम, शेतकरी कार्यकर्ते अरुण देशमुख, सेवानिवृत्त विस्ताराधिकारी अशोक बिऱ्हाडे, डी. ए. पाटील, प्रा. डॉ. राहुल निकम, अजिंक्य चिखलोदकर, गौतम सपकाळे, अजय भामरे, संजय सूर्यवंशी, प्रेमराज पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले.

प्रा.अशोक पवार यांनी अमळनेरकर विद्रोही संमेलन यशस्वी करतील, असे सांगत बैठकीचा समारोप केला. या प्रसंगी बापूराव ठाकरे यांनी संमेलनासाठी ११ हजार रुपये योगदान रोखीने दिले. यावेळी विविध सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.