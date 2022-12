By

पाचोरा (जि. जळगाव) : येथील आगाराच्या बसमध्ये राहिलेली नगरदेवळा येथील सराफाची ६५ हजार किमतीची एक किलो चांदीची बॅग आगार कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे सापडली असून, ही बॅग सराफास परत देण्यात आली आहे. (1kg silver bag left in bus returned to Sarafas Readiness of ST Agar staff Latest Jalgaon News)

पाचोरा आगाराच्या जळगाव- पाचोरा बसमधून (एमएच २०, बीएल १८३६) नगरदेवळा येथील सराफ रोहीत सोनार प्रवास करीत होते. बसमधून उतरताना ६५ हजार रुपये किमतीची एक किलो चांदी असलेली बॅग ते बसमध्येच विसरले. घरी येत असताना बॅग बसमध्येच राहिल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपला मित्र गोलू पाटील यास या संदर्भात माहिती दिली. गोलू पाटील यांनी पाचोरा आगारातील कर्मचारी प्रयास पाटील यांना याबाबत माहिती दिल्यानंतर प्रयास पाटील यांनी अतिशय तत्परतेने सर्व सूत्र हलविली व ही बस आगारात तपासली असता त्यांना बसमध्ये बॅग आढळली.

त्यात एक किलो चांदी होती. त्यांनी सराफ रोहित सोनार यांना आगारात बोलवून योग्य ती खात्री करून घेतल्यानंतर त्यांना बॅग परत दिली. या वेळी दिनकर पाटील, राहुल पाटील, गुलाब पाटील, गोलू पाटील उपस्थित होते. प्रयास पाटील यांच्या तत्परतेमुळे बॅग परत मिळाल्याने सराफ सोनार यांनी समाधान व्यक्त केले.

