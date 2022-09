जळगाव : तालुक्यातील तरसोद फाट्याजवळ ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील दोघे मित्र जखमी झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणी अज्ञात ट्रकचालकाविरोधात नशिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.(2 bikers got injured due to Hit by truck at tarsod fata jalgaon latest news)

हेही वाचा: 108च्या खोळंब्याने महिलेची प्रकृती चिंताजनक; रुग्णांची हेळसांड

जळगाव शहरातील सिंधी कॉलनीतील रहिवासी अक्षय वासुदेव कुकरेजा (वय २४) हा त्याचा मित्र अमित पहुजा याच्यासोबत दुचाकीने नशिराबादकडून जळगावच्या दिशेने येत होता. रात्री दीडच्या सुमारास तरसोद फाट्याजवळ टायर कंपनीच्या गोडाउनसमोरच जळगावकडून येणाऱ्या सुसाट ट्रकने अक्षय कुकरेजा याच्या दुचाकीला समोरून धडक दिली.

या अपघातात दुचाकीस्वार अक्षय व दुचाकीवर मागे बसलेला त्याचा मित्र अमित पाहुजा हे दोघे रस्त्यावर फेकले जाऊन गंभीर जखमी झाले. दुचाकीस्वार अक्षय कुकरेचा याच्या तक्रारीवरून रविवारी अज्ञात ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस नाईक अतुल महाजन तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon : क्रॉसकम्प्लेंटचा धाक दाखवुन पोलिसांनी केली मांडवाली!