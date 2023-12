Jalgaon Accident News : भरधाव दुचाकी खांबाला धडकली; 2 तरुण ठार

Jalgaon Accident News : भुसावळ येथून दुचाकीवर ट्रीपल सीट जामनेरकडे भरधाव येत असताना खड्डा चुकविताना गाडी खांबाला धडकल्याने झालेल्या अपघातात दोन तरुण ठार झाले तर एक जण जखमी झाला आहे.

हे तिघेही जामनेर तालुक्यातील रहिवासी असून, ही घटना गंगापुरी फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. २१) रात्री बारा ते शुक्रवारी एकच्या दरम्यान घडली.(2 youths were dead on spot after speeding bike hit pole jalgaon accident news)