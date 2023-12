Jalgaon News: जिल्ह्यात 27 नवीन रुग्णवाहिका दाखल होणार; पालकमंत्र्यांची मंजुरी

Jalgaon News : जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी नवीन १९ रूग्णवाहिका खरेदीस पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंजुरी दिली दिली. मागील महिन्यात ग्रामीण रूग्णालयांसाठी मंजूर केलेल्या ८ रूग्णवाहिका व आज प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी मंजूर केलेल्या १९ रूग्णवाहिका अशा एकूण २७ रूग्णवाहिका जिल्ह्यात फेब्रुवारीपर्यंत दाखल होतील.

यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सचिन भायेकर यांनी दिली. (27 new ambulances will be introduced in district jalgaon news)