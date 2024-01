Congress Lok Sabha Election: कॉंग्रेसतर्फे रावेरमधून 3, जळगावमधून 5 इच्छुक! लोकसभेच्या दोन्ही जागांसाठी तयारी

जळगाव : महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या कॉंग्रेसतर्फे लोकसभेच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे.

पक्षाने राज्यातील सर्व ४८ लोकसभा मतदार संघातील इच्छुकांची नावे मागविली आहेत, जळगाव जिल्ह्यातील रावेर मतदार संघात तीन तर जळगाव मतदार संघात चार उमेदवार इच्छुक असल्याचे सांगण्यात आले आहेत. (3 aspirants from Raver 5 from Jalgaon Preparation for both Lok Sabha seats congress political news)