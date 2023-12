Jalgaon News: रस्ते-पुलांच्या बांधणीसाठी 300 कोटींचा निधी; जामनेर तालुक्यासह जिल्ह्यात होणार विकासकामे

Jalgaon News : तालुक्यातील बहुतांश गावांना आणि जिल्ह्यातील काही ठिकाणी जोडण्यात येणाऱ्या रस्ते - पूल- जलनिसःरण बांधकामासाठी नाबार्ड, आशियाई विकास बँक आणि राज्यमार्ग विभागाकडून पुरवणी अर्थसंकल्पाद्वारे तब्बल ३०० कोटी ९४ लाखांवर निधीला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकास-पंचायतराज तथा पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या संपर्क कार्यालयातून एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली. (300 crore fund for construction of roads and bridges jalgaon news)