Jalgaon News : पोलिसाच्या पित्याची आत्महत्या; मेहरुण तलावात तरंगतांना आढळला मृतदेह

By

जळगाव : औद्योगिक वसाहत परिसरातील जगवानीनगरात वास्तव्यास असलेल्या ६३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाचा मेहरूण तलावात बुडून (Drowning) मृत्यू झाला.

ही घटना गुरुवारी (ता. २) सकाळी सातच्या सुमारास उघडकीस आली. (63 year old senior citizen dies after drowning in Mehrun Lake jalgaon news)

बबन नामदेव पवार (रा. जुनी वसाहत, जगवानीनगर) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. बबन पवार पोलिस कर्मचारी असलेला मुलगा व सून यांच्यासोबत जगवानीनगरात वास्तव्याला होते. बबन पवार बुधवारी (ता. १) काही एक न सांगता सायंकाळी घरातून बाहेर गेले.

रात्रभर ते घरी परतले नाहीत. गुरुवारी सकाळी सातच्या सुमारास मेहरूण तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या काही वन्यजीव पथकातील सदस्यांना वृद्धाचा मृतदेह पाण्यात तरंगतांना आढळून आला. पथकातील राजेश सोनवणे, रवींद्र भोई, अजीब काझी यांनी पोहणाऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढला.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

एमआयडीसी ठाण्याचे पोलिस कर्मचारी समाधान टहाकळे आणि विकास सातदिवे यांनी पंचनामा केला. पाण्यात कोणत्या कारणाने बुडाले याबाबत माहिती कळू शकली नाही. जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मृतदेह रवाना करण्यात आला.

त्यांच्या खिशातील कागदपत्रांवरून यांची ओळखी पटली. बबन पवार असे नाव निष्पन्न झाल्यानंतर त्याचा मुलगा पोलिस कर्मचारी विकास पवार यांना घटना कळविण्यात आली. याबाबत एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्किमक मृत्यूची नोंद झाली आहे. पोलिस नाईक समाधान टाहकळे तपास करीत आहे.