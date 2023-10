Jalgaon Crime News : रेशनचा साडे 8 लाखांचा तांदुळ पकडला; गोंदीयाकडे जाताना नशिराबादजवळ कारवाई

By

Jalgaon Crime News : धरणगाव येथून गोंदियाकडे ट्रकमधून काळ्याबाजारात जाणारा ८ लाख ३० हजार ६०२ रुपये किमतीचा रेशनचा तांदूळ नशिराबाद पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे ताब्यात घेतला.

धुळे पासिंगच्या ट्रकमधुन रेशन मालाची काळ्या बाजारात विक्रीसाठी वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती भुसावळ उपविभागाचे पोलिस उपअधीक्षक कृष्णांत पिंगळे यांना मिळाली होती. (8 and half lakhs worth of ration rice was seized jalgaon crime news)

त्यानुसार त्यांच्या पथकासह कर्मचारी तत्काळ महामार्गावर तपासणीसाठी उतरले. नशिराबादचे सहायक निरीक्षक रामकृष्ण मोताळे, पोलिस नाईक सूरज पाटील आणि कर्मचाऱ्यांनी नशिराबादपासून ट्रक (एमएच १८, बीझेड १०३९)चा वाहनांद्वारे पाठलाग केला.

भुसावळकडे जाताना काही अंतरावर हा संशयीत ट्रक आडविण्यात आला. चालकाकडे रेशन मालाच्या वाहतुकीच्या पास-परवान्याची विचारणा केली असता, त्याने कागदपत्रे नसल्याचे सांगताच हा ट्रक नशिराबाद पोलिस ठाण्यात आणण्यात आला.

दिवसभर ट्रकमधील तांदळाची मोजणी आणि तपासणी केल्यानंतर त्यात २९ हजार ४९० किलो वजनाचा रेशन मालाचा तांदूळ असल्याचे आढळून आले. बाजारभावानुसार त्याची किंमत ८ लाख ३० हजार ६०२ रुपये असून, या तांदळासह ४५ लाख रुपयांचा ट्रक जप्त करण्यात आला.

पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून पंचनाम्यानंतर चालक धनराज रामदास सोनवणे (वय ४३), स्वप्नील संजू सोनवणे (वय २०, रा. भुसावळ) व नीलेश वाणी (रा. धरणगाव) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.