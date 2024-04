Jalgaon News : एरंडोल येथील शिबिरात 135 कर्मचाऱ्यांची ‘दांडी’

एरंडोल : लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने येथे कर्मचाऱ्यांचे प्रथम प्रशिक्षण शिबिर रा. ति. काबरे विद्यालय आणि कमल लॉन्स येथे दोन सत्रात घेण्यात आले. शिबिरास १३५ अधिकारी व कर्मचारी गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. दरम्यान, गैरहजर राहिलेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी ता.११ प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. (absent of 135 employees in training camp in connection with Lok Sabha elections in Erandol)