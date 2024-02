Amalner Marathi Sahitya Sammelan : साने गुरुजींच्या स्मारकासाठी हवा तेवढा निधी देऊ : अजित पवार

Amalner Marathi Sahitya Sammelan : साने गुरुजींच्या कर्मभूमीत त्यांचे स्मारक झाले पाहिजे, त्यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी चर्चा करून दोन-तीन दिवसांत प्रस्ताव द्यावा. आता लगेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यात चांगले व उच्च दर्जाचे स्मारक होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने तातडीने मंजुरी देऊन हवा तेवढा निधी देऊ, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.(Ajit Pawar statement will give as much funds as needed for sane Gurujis memorial jalgaon news)