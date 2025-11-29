जळगाव

Jalgaon News : जळगावातील जुनी बिनकाठाची विहीर ठरली जीवघेणी; दुर्दैवी अपघातात पाटील दाम्पत्य मृत!

Jalgaon Couple Accident : तेलंगणाहून डोकलखेड्याकडे निघालेले पदमसिंह व नम्रता पाटील हे दाम्पत्य ४८ तासांपासून बेपत्ता होते. अखेर शोध घेतल्यावर वडनेर–भोलजी परिसरातील जमीनदोस्त विहिरीत त्यांची कार आढळून आली आणि दोघांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.
राजेंद्र पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
नांद्रा (पाचोरा) : डोकलखेडा (ता.पाचोरा,)येथील माजी सरपंच योगेश दामू पाटील यांचे लहान बंधू पदमसिंह दामू पाटील व पत्नी नम्रता दोन्ही हे तेलंगणा हुन डोकलखेडा येथे आपल्या एम.एच.१३ बी.एन.८४८३ या चार चाकी ने हैद्राबाद , नांदेड, हिंगोली,मलकापूर, बुलढाणा मार्ग डोकलखेडा येथे येत असतांना त्यांचे दि.२७ च्या रात्री ६ वाजेपासून फोन नाॅटरिचेबल येत होता.पोलीसांच्या शोधात रात्री ७:११ वाजता त्यांनी बाळापूर टोलनाका पार केला होता . परंतु पुढे कुठेही कोणतीही माहिती मिळत नव्हती.

