Jalgaon News : जळगावातील जुनी बिनकाठाची विहीर ठरली जीवघेणी; दुर्दैवी अपघातात पाटील दाम्पत्य मृत!

नांद्रा (पाचोरा) : डोकलखेडा (ता.पाचोरा,)येथील माजी सरपंच योगेश दामू पाटील यांचे लहान बंधू पदमसिंग दामू पाटील व पत्नी नम्रता दोन्ही हे तेलंगणा हुन डोकलखेडा येथे आपल्या एम.एच.१३ बी.एन.८४८३ या चार चाकी ने हैद्राबाद , नांदेड, हिंगोली,मलकापूर, बुलढाणा मार्ग डोकलखेडा येथे येत असतांना त्यांचे दि.२७ च्या रात्री ६ वाजेपासून फोन नाॅटरिचेबल येत होता.पोलीसांच्या शोधात रात्री ७:११ वाजता त्यांनी बाळापूर टोलनाका पार केला होता . परंतु पुढे कुठेही कोणतीही माहिती मिळत नव्हती..फोन नाॅटरिचेबल येत असल्याने नातेवाईकांकडून शोधाशोध सुरू झाली.वडनेर भोलजी ता.नांदुरा येथे त्यांच्या मोबाईल चे शेवटचे लोकेशन दाखवत होते.पोलीस व नातेवाईकांकडून शोधाशोध सुरू झाली ४८ तासांनी वडनेर भोलजी येथील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जुन्या जमीनदोस्त विहीरीत त्यांची गाडी दुपारी३:३० च्या सुमारास आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली.पदमसिंग पाटील हे तेलंगणा येथील जुवारी सिमेंट कंपनीत मॅनेजर पदावर कार्यरत होते..Pune Crime : ४०० किलो सोयाबीन; दोन मोटारसायकलीसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; स्थानिक गुन्हे शाखेची संयुक्त मोहीम यशस्वी!.त्यांना एक मुलगी गौरवी ही दहावीचे शिक्षण घेत असल्याने ती आपल्या माय आजी जवळ घरी तेलंगणा येथेच होती तर पदमसिंग पाटील व पत्नी नम्रता हे दोघेही नातेवाईकांच्या लग्नासाठी व डोकलखेडा येथील आपला मोठा भाऊ योगेश यास चार चाकी गाडी देण्यासाठी ते बाय रोड येत असतांनाच काळाने घाला घातला व या दाम्पत्याचा दृदैवी अपघात झाला . त्याच्या पश्चात एक मुलगी ,आई ,वडील ,भाऊ भावजाई असा परिवार आहे. या दाम्पत्यावर डोकलखेडा (ता.पाचोरा)येथे उद्या सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.