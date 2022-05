तब्बल 23 वर्षानंतर पुन्हा भरली शाळा; गुरु-शिष्यांच्या आठवणींना उजाळा

By

पारोळा (जि. जळगाव) : तालुक्यातील टोळी माध्यमिक विद्यालयातील १९९८ - ९९ च्या बॅचच्या माजी विद्यार्थी व शिक्षक यांचा स्नेहमेळावा नुकताच झाला. जुन्या आठवणींना उजाळा देत तब्बल २३ वर्षानंतर शाळा भरल्याची प्रचिती या स्नेहमेळावाच्या निमित्ताने अनुभवायला मिळाली. (Alumni met at the school after 23 years)

या वेळी अनेक माजी विद्यार्थ्यांनी आपली यशस्वी वाटचाल कशी झाली. गुरूंच्या आशीर्वादाने व त्यांच्या मार्गदर्शनाने यशस्वी प्रवासाचा टप्पा कसा गाठला, याबाबत मनोगत व्यक्त केले. या वेळी ललिता पाटील, मनीषा पाटील, मनीषा पाटील, रंजना पाटील, शकुंतला पाटील, कविता पाटील, रेखा पाटील यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले. प्रमुख मान्यवरांनी माजी विद्यार्थ्यांच्या कार्याचे कौतुक करून सामाजिक जीवनात नेहमी यश संपादन करावे, असा आशीर्वाद दिला. तब्बल २३ वर्षानंतर गुरू व शिष्य एकत्र आल्याने अनेकांना गहिवरून आले होते. समाधान पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. ललिता पाटील यांनी आभार मानले.

तीर्थक्षेत्र नागेश्वर मंदिर येथे टोळी येथील माध्यमिक विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा उत्साहात पार पडला. टोळी येथील मुख्याध्यापक आर. एम. देवरे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते तर माजी मुख्याध्यापक एस. एस. पवार, डी. के. पाटील, डी. जे. पाटील, एस. एस. पाटील, एस. ए. पाटील, बी. बी. देवरे, एस. सी. बेलदार, आर. पी. महाजन, श्री. सैंदाणे, डॉ. संदीप पाटील, एस. के. पाटील, मधुकर पाटील आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

या वेळी मनोगतात विनोद पाटील यांनी लिपिक ते सरपंचपदाचा प्रवास, त्यानंतर तालुका शिक्षकेतर संघटना, तालुकाध्यक्षपदाची धुरा व सामाजिक कार्यात २३ वर्षांचा प्रवास कथन केला. ध्येय डोळ्यासमोर ठेवले तर यश निश्चित मिळते, असे मित्रपरिवाराला सांगितले.