Amalner Market Committee Election : 85 जणांची माघार; 2 उमेदवार बिनविरोध

Jalgaon News : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीसाठी सुमारे १४० जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यात ८५ जणांनी अखेरच्या दिवशी माघार घेतली असून, ५३ उमेदवार रिंगणात आहेत. (Amalner Market Committee Election 85 people have withdrawn 53 candidates are in election jalgaon news)

यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी तिरंगी लढत होणार असून, पॅनलला अपक्ष उमेदवारांचे आव्हान राहणार आहे. तर व्यापारी मतदारसंघातील दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तर आता प्रत्यक्ष १६ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.

येथील बाजार समितीच्या माघारीच्या शेवटच्या दिवशी सुमारे ८५ जणांनी माघार घेतली असून, ५३ उमेदवार आता रिंगणात आहेत. त्यात सोसायटी सेवा सर्वसाधारण मतदारसंघात सात जागांसाठी ५८ जणांनी अर्ज दाखल केले होते.त्यात ३२ जणांनी माघार घेतली असून, २६ उमेदवार रिंगणात आहेत.

महिला राखीव मतदारसंघात ११ जणांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात ५ जणांनी माघार घेतली असून, २ जागांसाठी ६ उमेदवार रिंगणात आहेत. इतर मागासवर्गीय मतदारसंघात १६ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. त्यात १२ जणांनी माघार घेतली असून, एका जागेसाठी ४ जण रिंगणात आहेत. विजाभज मतदार संघात ७ जणांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी ५ जणांनी माघार घेतली असून, एका जागेसाठी २ उमेदवार रिंगणात आहेत.

ग्रामपंचायत मतदारसंघ सर्वसाधारण मतदारसंघात २२ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात १७ जणांनी माघार घेतली असून, दोन जागांसाठी ५ उमेदवार रिंगणात आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती मतदारसंघात ८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी ४ जणांनी माघार घेतली असून, एका जागेसाठी ४ जण रिंगणात आहेत.

आर्थिक दुर्बल मतदारसंघात ८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात ५ जणांनी माघार घेतली असून, एका जागेसाठी ३ जण रिंगणात आहेत. हमाल मापाडी मतदारसंघात ३ जणांनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र यात कोणीही माघार न घेतल्याने एका जागेसाठी ३ जण रिंगणात आहेत.

व्यापारी बिनविरोध

व्यापारी मतदारसंघात ७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात ५ जणांनी माघार घेतली असून, उर्वरित दोन उमेदवार हे बिनविरोध निवड झाले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी ५३ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यात महाविकास आघाडी, भाजप व आम आदमी पार्टीचे तीन पॅनल रिंगणात असून, तगड्या अपक्ष उमेदवारांचे देखील आव्हान राहणार आहे.