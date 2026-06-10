साखरपुड्याला जाताना अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांसह ६ जणांचा मृत्यू, कारचा पत्रा कापून मृतदेह काढले बाहेर

अमळनेर, ता. ९ धुळ्याकडून अमळनेरकडे भरधाव येणाऱ्या कारने दुचाकीपाठोपाठ एसटी बसला धडक दिली. या तिहेरी अपघातात सहा जण ठार झाले. ही घटना मंगळवारी (ता. ९) सकाळी सातच्या सुमारास अमळनेर-धुळे रस्त्यावर मंगरूळ गावापुढील हॉटेल वृंदावनजवळ घडली. अंबापिंप्री (ता. पारोळा) येथील मूळ रहिवासी, मात्र व्यवसायानिमित गुजरातमधील व्यारा येथे स्थायिक झालेले महाजन कुटुंबीय त्यांच्या भाच्याचा अमळनेर येथील राजेंद्र एकनाथ महाजन यांच्या मुलीशी साखरपुडा कार्यक्रमासाठी कार (जीजे १९, एएफ ३१४७) ने धुळ्याकडून अमळनेरला येत होते. Family Tragedy: 6 Die in Horrific Jalgaon Road Accident.अमळनेरकडून येणारी दुचाकी (एमएच १८, सी ८७१९) आणि त्यामागील एसटी बस (एमएच १३, सीयू ७५४०) ला कारने जोरदार धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती, की दुचाकीस्वार पशुवैद्यकीय अधिकारी नीलेश सुखदेव तावडे (वय २५, रा. मालपूर, ता. शिंदखेडा) फेकला जाऊन जागीच ठार झाला, तर त्याच्या मागे बसलेली फाल्गुनी ऊर्फ सोनल एकनाथ चव्हाण-भोई (ह.मु. उधना, सुरत) बसच्या काचेवर जाऊन धडकली व ठार झाली. सोनल मामाकडे धरणगाव येथे एसवायबीएच्या परीक्षेला आली होती. 'मैत्रिणीसोबत अजिंठ्याला जाऊन येते' असे तिने घरी सांगितले होते, तर नीलेश पहाटे पाचला मालपूर येथून घराबाहेर निघाला होता. या अपघातात दुचाकीचा पूर्ण चक्काचूर झाला होता..विदर्भात मॉन्सून कधी पोहोचणार? पुढील ५ दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, ४ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट.कारमधील सुरेश विक्रम महाजन (५२), नंदलाल गोपाल महाजन (६०), निर्मलबाई नंदलाल महाजन (५४), अनिता सुरेश महाजन (४०, सर्व रा. व्यारा, गुजरात, मूळ रा. अंबापिंप्री, ता. पारोळा) हे चौघे डोक्याला व इतरत्र मार लागल्याने जागीच ठार झाले, तर चालक आदित्य चंद्रकांत महाजन (२३) कारमध्ये अडकून पडला होता. पोलिस आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने लोखंडी सळईने पत्रा उचकावून मृतांना बाहेर काढण्यात आले. आदित्यचे दोन्ही पाय फॅक्चर झाले. आदित्यच्या भावाचे १७ जूनला लग्न असल्याने तो साखरपुड्यानिमित्त लग्नपत्रिका वाटप करण्यासाठी आला होता..दरम्यान, अपघाताचे वृत्त ११२ला कळविल्यावर अवघ्या पाच मिनिटांत पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय निकम, हवालदार कैलास शिंदे, चालक रवींद्र पाटील, पोलिसपाटील भागवत पाटील घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी तातडीने आदित्यला बाहेर काढले आणि १०८ रुग्णवाहिकेने धुळ्याला रवाना केले. कारमध्ये अडकलेले मृतदेह बाहेर काढून विच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात आणले, तसेच बसमधील दीपक दिलीप पाटील याला मुक्का मार लागल्याने उपचारासाठी पाठविले..साखरपुडा रद्ददुर्दैवी घटना घडल्याने अमळनेर येथील साखरपुडा रद्द करण्यात आला. एकाच वेळी सहा जण ठार झाल्याने नातेवाइकांनी एकच गर्दी करून ग्रामीण रुग्णालयात हंबरडा फोडला. सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत होती. पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय निकम, उपनिरीक्षक भगवान शिरसाठ, हवालदार कैलास शिंदे, उदय बोरसे यांनी पंचनामा केला. कारमधील चौघांवर अंबापिंप्री येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले, तर नीलेशवर मालपूर येथे व फाल्गुनीवर धरणगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.