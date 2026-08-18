जळगाव

Amarpani Mahadev Temple : श्रावण सोमवार अन् नागपंचमीचा अद्भूत योग! धडगावच्या अमरपाणी महादेव मंदिरात पिंडीवर विराजमान झाला जिवंत नाग; दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी

Live Cobra Spotted on Shivling at Amarpani Mahadev Temple : नंदुरबारच्या सातपुड्यातील आमला गावातील अमरपाणी महादेव मंदिरात नागपंचमी आणि श्रावणातील पहिल्या सोमवारी जिवंत नाग महादेवाच्या पिंडीवर फणा पसरून बसल्याने भाविकांनी मोठी गर्दी करत नागराजाचे दर्शन घेतले.
Amarpani Mahadev Temple Incident Goes Viral in Nandurbar

Amarpani Mahadev Temple Incident Goes Viral in Nandurbar

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सकाळ डिजिटल टीम
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नंदुरबार : सातपुड्याच्या डोंगराळ भागातील आमला (ता. धडगाव) गावातील प्रसिद्ध अमरपाणी महादेव मंदिरात महादेवाच्या पिंडीवर जिवंत नाग येऊन फणा पसरून बसल्याची घटना सोमवारी (ता.१७) घडली. भाविकांनी नागराजाचे दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली होती.

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