Amarpani Mahadev Temple : श्रावण सोमवार अन् नागपंचमीचा अद्भूत योग! धडगावच्या अमरपाणी महादेव मंदिरात पिंडीवर विराजमान झाला जिवंत नाग; दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी

नंदुरबार : सातपुड्याच्या डोंगराळ भागातील आमला (ता. धडगाव) गावातील प्रसिद्ध अमरपाणी महादेव मंदिरात महादेवाच्या पिंडीवर जिवंत नाग येऊन फणा पसरून बसल्याची घटना सोमवारी (ता.१७) घडली. भाविकांनी नागराजाचे दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली होती..श्रावण महिन्यातील पहिला सोमवार आणि नागपंचमी एकाच दिवशी आल्याने सातपुड्यातील अमरपाणी महादेव मंदिरात सकाळपासूनच भाविकांची वर्दळ होती. यादरम्यान, अचानक मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करत एका जिवंत नाग थेट महादेवाच्या पिंडीवर विराजमान होत फणा पसरून बसला..Shirala Nag Panchami : शिराळ्यात नागपंचमीचा उत्साह; वनविभागाच्या देखरेखीखाली 41 ठिकाणी जिवंत नागांचे दर्शन; पांढरा नाग ठरला मुख्य आकर्षण.मंदिरात महादेवाच्या पिंडीवर प्रत्यक्ष नागराज विराजमान झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी आमला गावात आणि आसपासच्या परिसरामध्ये पसरली. त्यानंतर आजूबाजूच्या गावांतील भाविकांनी अमरपाणी महादेव मंदिरात धाव घेतली. नागपंचमीचा योग असल्याने महिला भाविकांनी या दुर्मिळ क्षणी नागाचे दर्शन घेत पिंडीची मनोभावे पूजाअर्चा केली..मंदिरात वाढणारी गर्दी आणि सुरक्षा लक्षात घेता, ग्रामस्थांनी सावधगिरी बाळगत स्थानिक सर्पमित्र कान्हा वळवी यांना तात्काळ घटनास्थळी बोलावले. वळवी यांनी अत्यंत कौशल्यपूर्ण आणि अथक प्रयत्नांनंतर महादेवाच्या पिंडावरील नागाला सुरक्षितपणे पकडले. त्यानंतर जवळील सुरक्षित जंगल अधिवासात सोडून दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.