Jalgaon News : चौथ्या हप्त्याची रक्कम होणार अदा; सातव्या वेतन आयोगाबाबत उपसचिवांचे निर्देश

Jalgaon News : राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२२ ला देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्तिवेत्तनाच्या थकबाकीच्या चौथ्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. (amount of fourth installment will be paid Instructions of Deputy Secretary regarding 7th Pay Commission jalgaon news)

भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचारी व निवृत्तधारकाना थकबाकीची रक्कम रोखीने जून २०२३ च्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी, असे निर्देश वित्त विभागाचे उपसचिव विनायक धोत्रे यांनी बुधवारी (ता. २४) जारी केले आहे.

राज्यात कोविड १९ या विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व त्यामुळे राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन शासन निर्णय ९ मे २०२२ अन्वये राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना १ जुलै २०२१ ला देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याचे प्रदान ९ मे २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आले आहे.

तसेच याच शासन निर्णयामध्ये उर्वरित द्येय असलेल्या हप्त्याचे प्रदान करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. याबाबतचा निर्णय विचाराधीन होता. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी(ता.२४) शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन अधिसूचना ३० जानेवारी २०१९ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन २०१९ -२० पासून पुढील ५ वर्षात ५ समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबतची कार्यपद्धती शासन परिपत्रक २० फेब्रुवारी २०१९ अन्वये विहित केली आहे.

तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम ५ वर्षांत ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याबाबत शासन परिपत्रक ३० मे २०१९ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

तसेच निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्कम ५ वर्षांत ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याचे २४ जानेवारी, २०१९ व १ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशित केले आहे.

..असे होईल वितरण

निवृत्तिवेतनधारक, राज्य शासकीय कर्मचारी, सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम जून २०२३ च्या वेतनासोबत अदा करण्यात येईल.

भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात येईल.

जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) १ जून २०२२ ते या शासन आदेशांच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील अथवा मृत्यू पावले असतील, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करण्यात येईल.