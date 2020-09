जळगावकरांनी गर्दी न करता लाडक्या बाप्पाला दिला निरोप ! 

जळगाव ः अनंत चतुदर्शी अर्थात गणपती विसर्जनाच्या दिवशी जळगाव शहरास जिल्ह्यात ढोल ताशाचा गजर, गुलाल व फुलांची उधळण त्यात भाविकांचा उत्साह द्विगुणीक आपल्याला दरवर्षी पाहण्यास मिळतो. परंतू यंदा कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामूळे र्सव सण-उत्सावर विरजण पडले. त्यात गेल्या दहा दिवसापासून सुरू असलेल्या गणपती उत्सव देखील मार्यादीत स्वरुपात साजरा करण्यात आला. त्यानुसार जळगाव शहरात देखील आज शांततेत तसेच कुठे ही गर्दी न करता मुर्ती संकलन केंद्रावर मुर्ती दान करून आपल्या लाडक्या बाप्पाला सुरक्षीत निरोप आज दिला. जळगाव शहरात दरवर्षी गणपती विसर्जणाला मोठा उत्साह पाहण्यास मिळत असतो. स्टेडीएम चौका पासून थेट टॉवर चौकापर्यंत गणपती विसर्जण मिरवणूकासाठी मंडाळाच्या रांगा या सकाळ पासून लागलेल्या असतात. महापालिका, पोलिस प्रशासनाकडून सकाळ पासून ते रात्री पर्यंत गणपती विसर्जण यशस्वि पद्धतीने पार पाडण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतात. यंदा मात्र कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे सर्वच घटकावर परिणाम पडला आहे. त्यानुसार कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी प्रशासनाने गणपती विसर्जनात गर्दी होवू न देण्यासाठी राबविलेल्या उपायोजना नागरिकांनी पाळत सुरक्षीत आपल्या लाडक्या गणपत्ती बाप्पाला निरोप दिला. ३० ठिकाणी मुर्ती संकलन केंद्र

नागरिकांना सुरक्षीत त्यांच्या घरा जवळ मुर्ती विसर्जानासाठी दान करता यावे यासाठी शहरात विविध ठिकाणी महापालिकेचे कर्मचारी तसेच समाजिक संस्थांच्या मदतीने ३० ठिकाणी मुर्ती संकलन केंद्र तयार करण्यात आले. या केंद्रावर मुर्ती दान करण्यासाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद दिसून आला. मेहरुण तलावार नागरिकांना जाण्यास बंदी

मेहरुण तलावावरील गणेश घाटावर दरवर्षी गणपती विसर्जन केले जात असते. यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची मेहरुण तलावाजवळ गर्दी टाळण्यासाठी मुर्ती केंद्र शहरात ठेवण्यात आली. या केंद्रावर जमा झालेल्या गणपतीच्या मुर्त्या महापालिकेच्या कर्मचारी तसेच समाजिक संस्थेचे कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मेहरुण तलाव येथे मुर्त्या विसर्जीत करण्यात आल्या. विधीवत मुर्तीचे विसर्जन

मेहरुण तलाव येथील गणेश घाटावर शहरातील मुर्ती संकलनीत झालेल्या केंद्रावरील मुर्त्यांचे विसर्जन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलिस अधिक्षक पंजाबराव उगले, महापालिका आयुक्त सतिष कलुकर्णी, सार्वजनीक गणेश मंडळाचे अध्यक्ष सचिन नारळे यांच्या हस्ते मुर्तीचे विसर्जन करण्यात आले. सेवन सौल्स फाउंडेशनतर्फे ५०० किटचे वाटप

गणेश विसर्जना निम्मित सेवन सौल्स फाऊंडशनतर्फे मेहुरुण तलाव येथे महानगरपालिका कर्मचारी व पोलीस कर्मचारी यांना सॅनिटाइझर व मास्क चे 500 किट वाटप करण्यात आले. यावेळी तसेच पाणी बॉटल चे देखील वाटप करण्यात आले यावेळी सस्थेचे गौतम चौधरी,सोहंम विसपुते, तुषार पाटील, पवन भुतडा,तेजस पाटील,सुष्मीत दीक्षित,सनी राणे,भूषण पाटील,कपिल महाजन, रितेश महाजन आदी उपस्थित होते. निर्माल्य, मुर्ती संकलनात संस्थांचा पुढाकार

शहरात विविध मुर्ती संकलन उपक्रमात महापालिका प्रशासनासोबत विविध समाजिस संस्थांनी देखील पुढाकार घेतला होता. यात निर्माल्य देखील संकलन करण्यात आले. सिंधी कॉलनी येथे टायगर ग्रुपतर्फे निर्माल्य व मुर्ती संकलन केलानास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. काव्यरत्नावली चौकात युवा शक्ती व जैन कंपनीद्वारे मुर्ती संकलन, बालाणी फाउंडेशनतर्फे मुर्ती संकलन आदी संस्थांनी उपक्रमात सहभाग घेतला. विसर्जन मार्गावर शांतता

कोरोना मूळे गर्दी होवू नये यासाठी गणपती विसर्जन मिरवणूक न काढण्याच्या आदेश पोलिस प्रशासनाचे आदेश आहे. त्यानुसार पहिल्यादाच गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गावर यंदा शांतता पाहण्यास मिळाली. स्टेडीएम चौक ते भिलपुरा चौफुली मार्गे मेहरुण तलाव या मार्गावर यंदा प्रथमच ढोल-ताशांचा गजर अनंत चतुदर्शीला अनुभवण्यास मिळाला नाही.

