Jalgaon News : शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरण्याचे ‘महावितरण’चे आवाहन

जळगाव : शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणने प्रयत्‍न सुरू केले आहेत. रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास ते बदलण्याची प्रक्रियाही गतिमान करण्यात आली आहे. (Appeal of Mahavitaran to farmers to pay electricity bill jalgaon news)

याचबरोबर शेतकऱ्यांनीही कृषिपंपांचे वीजबिल भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरण कंपनीने केले. शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी महा‍वितरणने सूक्ष्म नियोजन केले आहे.‍

कृषिपंपांचे रोहित्र नादुरुस्त होऊ नये, यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास ते लवकरात लवकर बदलून देत शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. याबरोबरच शेतकऱ्यांनीही रोहित्र जळू नये वा नादुरुस्त होऊ नये, यासाठी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

जितक्या अश्वशक्तीसाठी वीजजोडणी मंजूर झाली आहे, तितक्याच अश्वशक्तीचा कृषिपंप शेतकऱ्यांनी वापरावा. तसेच अनधिकृत वीज वापरू नये, जेणेकरून आपले रोहित्र सुस्थितीत राहील व अतिभारामुळे ते जळणार नाही.

मार्चपर्यंत ३० टक्के सवलतीचा लाभ घ्या

दरम्यान, महावितरणतर्फे २०२१ पासून महाकृषी ऊर्जा अभियान राबविले जात आहे. जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत यावर ५० टक्के सूट देण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत थकबाकी भरणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांना थकबाकीवर ३० टक्के सूट देण्यात येत असून, विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे ‘महावितरण’ने कळविले आहे.

