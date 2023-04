Recruitment Fair : शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये सोमवारी भरती मेळावा; येथे करा अर्ज

जळगाव : येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये सोमवारी (ता. १०) सकाळी दहाला शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा होणार आहे. (Apprenticeship recruitment meeting will be held on April 10 in Government Technical College jalgaon news)

सर्व आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवारांनी apprenticeshipindia.org या वेबपोर्टलवर नावनोंदणी करावी व भरती मेळाव्यास उपस्थित राहावे, असे सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनु. सूचना केंद्राद्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने कळविले आहे.