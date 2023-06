Jalgaon RTO News : ‘आरटीओ’साठी नव्या आकृतिबंधास मान्यता; पद भरतीच्या सूचना

Jalgaon RTO News : गेल्या अनेक वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्याची मागणी पूर्णत्वास येऊन जळगावात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचा दर्जा प्राप्त झाला. आता त्यासाठीचा आवश्‍यक १०० अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधही मंजूर करण्यात आला आहे.

यापूर्वी जळगावचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय धुळे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालयाच्या अधनिस्त होते.

आता जळगाव जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आरटीओचा दर्जा प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील संबंधित कामे गतीने होतील, अशी अपेक्षा आहे. (Approval of new format for RTO in jalgaon news)

गेल्या काही वर्षांपासून जळगाव कार्यालयास ‘आरटीओ’चा दर्जा मिळण्यासाठी मागणी व पाठपुरावा सुरू होता. जळगावसह राज्यातील ९ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना ‘आरटीओ’चा दर्जा देण्याबाबत शासनाने २३ जूनच्या निर्णयाद्वारे मान्यता दिली. यात जळगावसह पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अहमदनगर, वसई (जि. पालघर), चंद्रपूर, अकोला, बोरीवली (मुंबई), सातारा या कार्यालयांना आता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाचा दर्जा असेल.

पदभरतीच्या सूचना

दर्जा बदलल्याने नव्याने निर्माण होणारी पदे व अतिरिक्त भरावयाच्या पदांचे फेरवाटप, नियुक्ती, नवीन पद भरती, त्यांचे वेतन व भत्ते याबाबत परिवहन आयुक्त कार्यालयाने निधीची तरतूद करावी. त्यास शासनाची मंजुरी घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही या निर्णयाद्वारे दिल्या आहेत.

जळगावात १०० पदे

जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयास ‘आरटीओ’चा दर्जा बहाल केल्यानंतर आता त्यासाठी आवश्‍यक १०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधही मंजूर करण्यात आला आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या पदांची भरती प्रक्रियाही लवकरच राबविण्यात येणार आहे.

नव्या आकृतिबंधातील पदे अशी

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी : १

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी : १

सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी : ४

मोटार वाहन निरीक्षक : २४

लेखाधिकारी : १

प्रशासकीय अधिकारी : १

सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक : ३०

लघुलेखक (निम्नश्रेणी) : १

कार्यालयीन अधीक्षक : ३

वरिष्ठ लिपिक : १०

लिपिक-टंकलेखक : २०

वाहनचालक : ४

एकूण पदे : १००