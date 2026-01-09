जळगाव

Asaduddin Owaisi : 'ते शरद पवार यांचे झाले नाहीत, मग जनतेचे काय होणार?' खासदार असदुद्दीन ओवैसींचा अजित पवारांवर थेट हल्ला

Asaduddin Owaisi Thanks Dhule Voters for Strong Support : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका आणि चीनला घाबरतात. त्यांचे आणि भाजपचे राष्ट्रीयत्व केवळ कमकुवत देशांविरुद्ध असते, अशी टीका त्यांनी केली.
Asaduddin Owaisi

Asaduddin Owaisi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

धुळे : विधानसभा निवडणुकीत (Dhule Assembly Constituency) शहरातील मतदारांनी एमआयएमच्या उमेदवाराला ७० हजारांहून अधिक मते देऊन विश्वास दाखवला, त्याबद्दल मी मतदारांचा ऋणी आहे. मतदारांचे प्रेम पाहता आगामी काळात धुळ्याचा आमदार पुन्हा ‘एमआयएम’चाच असेल, असा विश्‍वास ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एमआयएम) राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Asaduddin Owaisi
Municipal Corporation
Maharashtra Politics
aimim
Municipal council elections

Related Stories

No stories found.