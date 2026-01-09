Asaduddin Owaisi : 'ते शरद पवार यांचे झाले नाहीत, मग जनतेचे काय होणार?' खासदार असदुद्दीन ओवैसींचा अजित पवारांवर थेट हल्ला

धुळे : विधानसभा निवडणुकीत (Dhule Assembly Constituency) शहरातील मतदारांनी एमआयएमच्या उमेदवाराला ७० हजारांहून अधिक मते देऊन विश्वास दाखवला, त्याबद्दल मी मतदारांचा ऋणी आहे. मतदारांचे प्रेम पाहता आगामी काळात धुळ्याचा आमदार पुन्हा ‘एमआयएम’चाच असेल, असा विश्वास ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एमआयएम) राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी व्यक्त केला. .केवळ धुळेच नव्हे, तर आगामी काळात छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, मुंबई आणि विदर्भातही एमआयएमचे आमदार विजयी होतील सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाची पेरणी केली. महापालिका निवडणुकीतील एमआयएमच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ गुरुवारी (ता. ८) वडजाई रोड येथे झालेल्या सभेत ते बोलत होते. पक्षाचे पदाधिकारी इर्शाद जहागीरदार, महापालिका निवडणुकीतील सर्व उमेदवार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते..बंडखोरी भोवली! प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या आदेशानंतर मालेगावात भाजपकडून दोन माजी महापौरांची पक्षातून हकालपट्टी.शहरात विकासात भेदभावखासदार ओवैसी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, की शहरात विकासकामे करताना विशिष्ट भागांत भेदभाव केला जात आहे. आजवर महिला मतदारांनी पक्षाला मोठी साथ दिली आहे. माजी आमदार डॉ. फारूक शाह यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करताना पक्षातून कोणी आले किंवा गेले, तरी एमआयएम संपणार नसल्याचे ते म्हणाले. एमआयएमच्या उमेदवारांना फोन करून धमकावले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला..काँग्रेस-भाजप सारखेचखासदार ओवैसी यांनी भाजपसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि शिवसेनेवरही निशाणा साधला. काँग्रेसच्या काळात अनेक जाचक कायदे झाले आणि भाजपने त्यात सुधारणा करून मुस्लिम, दलित आणि आदिवासी समाजाच्या अडचणी वाढविल्याचा आरोप त्यांनी केला. वक्फ कायद्याच्या मुद्द्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपला साथ दिल्याचा दावा त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका आणि चीनला घाबरतात. त्यांचे आणि भाजपचे राष्ट्रीयत्व केवळ कमकुवत देशांविरुद्ध असते, अशी टीका त्यांनी केली..Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले.....‘नुरा कुस्ती’तून दिशाभूलराज्याच्या राजकारणावर भाष्य करताना ओवैसी म्हणाले, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार सत्तेत एकत्र बसतात. मात्र, निवडणुकीत एकमेकांवर टीका करून मतदारांची दिशाभूल करतात. ही केवळ ‘नुरा कुस्ती’ आहे. जे स्वतःचे काका शरद पवार यांचे झाले नाहीत, ते जनतेचे काय होणार, असे म्हणत त्यांनी अजित पवारांवर टीका केली. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असताना महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये इंधनाच्या दरात तफावत का असा सवाल करत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.