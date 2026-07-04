Jalgaon: खानदेशातील वारकऱ्यांसाठी उधना-मिरज रेल्वे, 'या' स्थानकांवर थांबेल गाडी

जळगाव/अमळनेर: आषाढी जाणाऱ्या एकादशी यात्रेनिमित्त पंढरपूरला खानदेशातील वारकऱ्यांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन, पश्चिम रेल्वेने उधना-मिरज उधना विशेष रेल्वे (क्रमांक ०९०७१/०९०७२) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही विशेष रेल्वे सुरू करावी, यासाठी खासदार स्मिता वाघ यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याने आषाढी वारीसाठी विशेष रेल्वे उपलब्ध झाली आहे..रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार उधना मिरज रेल्वेगाडी (क्रमांक ०९०७१) २३ व २४ जुलैला उधना येथून सकाळी पावणेसातला सुटणार आहे. गाडी (०९०७२) २४ व २५ जुलैला मिरज येथून सकाळी आठ वाजून ४० मिनिटाला उधनाकडे प्रस्थान करेल. रेल्वेच्या स्लीपर वर्गाचे आरक्षण उद्या (ता. ४) सकाळी आठपासून सुरू होणार असून, वारकरी व प्रवाशांनी वेळेत आरक्षण करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Akola: कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग; २९ हजारांवर कर्जखाती अपलोड; अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना.या स्थानकांवर थांबेल गाडीही विशेष रेल्वे उधना, बार्डोली, व्यारा, नवापूर, नंदुरबार, दोंडाईचा, शिंदखेडा, नरडाणा, अमळनेर, धरणगाव, जळगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, मनमाड, कोपरगाव, बेलापूर, अहिल्यानगर, दौंड, कुर्दुवाडी, पंढरपूरमार्गे मिरज अशी धावेल. गाडीला एकूण २४ डबे असतील..Premium|Delhi Travel Experience : वाघा बॉर्डर आणि ताजमहालाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी निघालेली संस्मरणीय सफर.आषाढी वारीसाठी खानदेशातील हजारो वारकऱ्यांना विशेष रेल्वेचा मोठा लाभ होणार आहे. भाविकांनी वेळेत आरक्षण करून आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे. खासदार वाघ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही विशेष रेल्वे सुरू झाल्याने खानदेशातील वारकरी, भाविक व नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.