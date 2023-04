Jalgaon News : धार येथे दारूअड्डयांवर मारवड पोलिसांचे छापे

By

Jalgaon News : तालुक्यातील धार येथे मारवड पोलिसांनी दोन ठिकाणी केलेल्या कारवाईत सुमारे अडीच हजार रुपयांची ९० लिटर गावठी दारू हस्तगत करून दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (At Daru Adda at Dhar Raids by Marwad Police jalgaon news)

धार (ता. अमळनेर) येथे १३ एप्रिलला प्लॉट भागातील संशयित प्रवीण काशिराम सैंदाणे यांच्या घरासमोर १२०० रुपये किमतीची ४० लिटर तर दुसरे संशयित संजय काशीराम सैंदाणे यांच्या घरासमोर १४०० रुपये किमतीची ५० लिटर गावठी हातभट्टीची दारू मिळून आली.

जागेवर पंचनामे करून दोघांविराधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. मुकेश साळुंखे व सुनील तेली तपास करीत आहेत.