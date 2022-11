By

जळगाव : शहरातील सागर पार्क मैदानासमोर मागील भांडणाच्या कारणावरून १७ वर्षीय मुलासह त्याच्या मित्रांना मारहाण करून ठार करण्याची धमकी दिली. शहरातील आदर्शनगरमध्ये रोनित अनिल अडवानी (वय १७) कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहे.

त्याचे एसटी वर्कशॉप परिसरातील कुणाल पवार व राहुल पवार या दोघा भावंडांसोबत पूर्वी भांडणे झाली होती. याच भांडणाचा वचपा काढण्यासाठी कुणाल व राहुल या दोघांनी रोनित व त्याच्या मित्राला चामडी पट्ट्याने मारहाण केली. (Attack on 2 minor youth from old quarrel Jalgaon Crime News)

यात रोनितच्या डोळ्याजवळ दुखापत झाली आहे, तसेच ठार करण्याचीही धमकी दिली. या घटनेत रोनित व त्याचा मित्र जखमी झाला.

याबाबत रोनित याच्या तक्रारीवरून कुणाल पवार व राहुल पवार यांच्याविरुद्ध रामानंदनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. पोलिस नाईक चंद्रकांत पाटील अधिक तपास करीत आहेत.

