Jalgaon Crime : नांदायला येत नसलेल्या पत्नीवर विळ्याने वार

जळगाव : शहरातील हरिविठ्ठल नगरातील माहेरी असलेली पत्नी नांदायला येत नाही. म्हणून पतीने वाद घातला.

पत्नीचा नकार पाहता संतापलेल्या पतीने थेट विळ्याने वार करून पत्नीला जखमी केल्याची घटना घडली. रामानंदनगर पोलिसात याप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. (attack on wife by husband injured at harivitthal nagar Jalgaon Crime)