Jalgaon Crime News : दुचाकीवर लिफ्ट न दिल्याने चाकूने हल्ला

Jalgaon Crime News : दुचाकीवर लिफ्ट न दिल्याने चाकूने हल्लाशहरातील आंबेडकर नगरात बुधवार (ता.२०) रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास दुचाकीस्वारावर धारदार चाकूने हल्ला चढवून ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला. (Attacked with knife for not giving lift to bike jalgaon crime news)