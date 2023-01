Jalgaon News : सरंपचाच्या ट्रॅक्टरची बॅटरी लंपास; चोरट्यांवर संशय व्यक्त करताच तिघांना अटक

जळगाव : भादली (ता. जळगाव) शिवारातील शेतात पत्र्याचे शेडचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ट्रॅक्टरची ७ हजार रुपयांची बॅटरी चोरून नेली. सरपंचाच्या खळ्यातच चोरट्यांनी हात मारला. नशिराबाद पोलिसांनी काही तासांत संशयितांना अटक केली.

भादलीचे सरपंच व शेतकरी मिलिंद दत्तात्रय चौधरी (वय ४०) यांची भादली शिवारात (गट क्रमांक ५८३) शेतजमीन आहे. त्यांनी साहित्य ठेवण्यासाठी शेतात शेड केले असून, त्याठिकाणी ट्रॅक्टर उभे करतात. शनिवारी (ता. १४) मिलिंद चौधरी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास शेतात गेले असता, त्यांना शेतातील शेडचे कुलूप तुटलेले दिसले. (Battery of Sarpanch tractor is dead Three people arrested as they suspected thieves Jalgaon News)

शेडमध्ये उभे केलेले ट्रॅक्टर (एमएच १९, सीएस ८४५९)मधील बॅटरी चोरून नेल्याचे आढळून आले. मिलिंद चौधरी यांनी तत्काळ नशिराबाद पोलिसांत तक्रार दिली. सरपंचांनी आसोदा येथील कैलास पांडुरंग सपकाळे (वय २६) याच्यावर संशय व्यक्त केला होता.

नशिराबाद पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक अनिल मोरे, उपनिरीक्षक राजेंद्र साळुंखे, सहाय्यक फौजदार अलियार खान, रवी तायडे, नूर पठाण, किरण बाविस्कय यांनी तरसोद रोडवरून ट्रीपलसीट दुचाकीवरून पळणाऱ्या चोरट्यांचा पाठलाग करत पोलिसांनी तिघांवर झडप घातली.

त्यात कैलास पांडुरंग सपकाळे, सुनील पांडुरंग चौधरी (वय ३०) आणि राहुल रमेश शेळके (वय २२, तिघे रा. ढंढोरेनगर, तरसोद, ता. असोदा) यांना पकडण्यात यश आले. संशयितांकडून सात हजारांची नवी कोरी बॅटरी आणि गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त करण्यात आली. सहाय्यक फौजदार अलीयार खान तपास करीत आहे.

