जळगाव : ब्युटी पॉर्लर चालवणाऱ्या महिलेसोबत अश्लिल वर्तन करणाऱ्या किराणा दुकानदाराविरुद्ध एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका महिलेचे ब्युटीपॉर्लर आहे.

किराणा दुकानावर ती महिला वस्तू विकत घेण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी किराणा दुकानदाराने महिलेच्या हाताना पैसे घेण्याच्या बहाण्याने स्पर्श केला, तसेच गोड बोलून मोबाईल क्रमांक घेतला. (Beauty Parlour Manager harassment by mobile Instagram messages by grocer Case registered in MIDC Police Station Jalgaon Crime News)

महिलेच्या मोबाईलवरील इंस्टाग्राम अ‍ॅपवर त्याने मेसेज टाकून तिच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्या मोबाईलवरील स्टेटस माझ्यासाठी ठेवला आहे काय, असा मेसेज मंगळवारी (ता. ८) टाकला.

या सर्व घटना महिलेने पतीच्या कानावर टाकून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सहायक फौजदार राजेंद्र उगले तपास करीत आहेत.

