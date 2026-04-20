Jalgaon Youth Case : जळगाव हादरलं! भडगावमध्ये 23 वर्षीय तरुणानं स्वत:वर झाडून घेतली गोळी; मृत्यूपूर्वी स्वप्नीलला एक काॅल आला अन्...

भडगाव (जळगाव) : येथील खुशालआप्पानगर भागात गावठी पिस्तुलातून स्वत:वर गोळी झाडून स्वप्नील प्रवीण शिंपी (वय २३) याने आत्महत्या केली. त्याला (Swapnil Shimpi death case) जळगाव जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे डाॅक्टरांनी तपासून त्यास मृत घोषित केले. ही घटना शनिवारी (ता. १८) दुपारी दीडपूर्वी घडली होती. दरम्यान, आत्महत्येपूर्वी त्याला एका काॅल आला होता. त्यानंतर त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जात आहे..याबाबत रवींद्र एकनाथ शिंपी यांनी दिलेल्या माहितीवरून भडगाव पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. स्वप्नील शिंपी घराचा दरवाजा उघडत नसल्याचे कळविल्यावर रवींद्र शिंपी यांनी घराकडे धाव घेतली. तेथे स्वप्नीलच्या आई उषाबाई रडत होत्या. त्याच्या खोलीचा दरवाजा तुटलेला होता..रवींद्र शिंपी यांनी खोलीत जाऊन पाहिले असता, स्वप्नील पलंगावर पडलेला होता. त्याच्या डोक्यातून रक्त निघत असल्याचे दिसले. तेथे लोकांची गर्दी झाली. लोकांच्या मदतीने स्वप्नीलला रुग्णवाहिकेतून अंजली हाॅस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथील डाॅक्टरांनी उपचार केले. नंतर जळगावच्या चिन्मय हाॅस्पिटलमध्ये हलविले. तेथून जळगाव जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथील डाॅक्टरांनी तपासून स्वप्नीलला मृत घोषित केले..स्वप्नील शिंपीवर रविवारी (ता. १९) भडगाव येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनास्थळी चाळीसगावचे पोलिस उपअधीक्षक विजयकुमार ठाकूरवाड, भडगावचे सहायक निरीक्षक प्रदीप एकशिंगे यांनी भेट दिली व तपासाच्या सूचना दिल्या. पोलिस उपनिरीक्षक प्रताप पाटील तपास करीत आहेत.