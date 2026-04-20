Bhendwal Ghata Mandani : अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त आणि साडेतीनशे वर्षांची परंपरा! जळगावमध्ये भेंडवळची ऐतिहासिक घटमांडणी; कोणत्या पिकाला मिळणार सोन्याचा भाव?

जळगाव जामोद : पीक परिस्थिती, पाऊस तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि देशाच्या राजकीय, सरंक्षण परिस्थितीचा अंदाज सांगणारी सुमारे साडेतीनशे वर्षांची परंपरा असलेली (Bhendwal Ghata Mandani prediction Maharashtra) आणि संगणक युगातही ज्यावर विश्वास आहे अशी जळगाव जामोद तालुक्यातील भेंडवळची ऐतिहासिक घट मांडणी अक्षय्यतृतियेच्या मुहूर्तावर रविवारी (ता.१९ ) सायंकाळी मांडण्यात आली. सोमवारी (ता.२०) पहाटे सूर्योदयापूर्वी मांडणीचे भाकित वर्तविले जाणार आहे..साडेतीनशे वर्षांपूर्वी रामचंद्र महाराजांनी सुरू केलेली ही मांडणी रविवारी सायंकाळी त्यांचे वंशज पुंजाजी महाराज वाघ आणि त्यांचे सहकारी व अभ्यासू व्यक्तिमत्व सारंगधर महाराज वाघ आणि सहकाऱ्यांनी गावाबाहेरील वाघ यांच्या शेतामध्ये केली. सर्वप्रथम घटामध्ये मध्यभागी गड्डा करून मातीची ढेकळे ठेवण्यात आले. त्यावर पाण्याने भरलेली घागर व पानसुपारी, पुरी, पापड, सांडोळी- कुरडई हे खाद्यपदार्थ ठेवून मांडणी करण्यात आली..तसेच घटामध्ये गहू, ज्वारी, तूर, उडीद, मूग, हरभरा, जवस, तीळ, भादली, बाजरी, तांदूळ, अंबाडी, सरकी, वाटाणा, मसूर, करडी. इत्यादी अठरा प्रकारचे धान्य ठेवल्या गेले..सोमवारी सूर्योदयापूर्वी मांडणीमध्ये मांडलेले १८ धान्य आणि करवा, नैवेद्य यांचे भाकीत व रामनवमीच्या दिवशी हनुमान मंदिरावर मांडलेल्या मांडणीचे भाकीत याचा ताळमेळ करून पुंजाजी महाराज आणि सारंगधर महाराज सकाळी भविष्यवाणी वर्तवणार आहेत. येणाऱ्या हंगामातील खरीप आणि रब्बी पिकांचे निष्कर्ष, पावसाचा अंदाज ते देणार असून आरोग्य, संरक्षण, आर्थिक आणि राजकीय बाबी बद्दल सुद्धा भाकीत वर्तवतील.