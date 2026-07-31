Bhusawal Green Hydrogen Project : ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भुसावळचा नवा इतिहास! दीपनगर औष्णिक केंद्रात 'ग्रीन हायड्रोजन' प्रकल्प सुरू; शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा प्रयोग यशस्वी

जळगाव : देशातील ९० टक्क्यांहून अधिक रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण झाल्यावर आता पंजाबमध्ये नुकतेच ‘हायड्रोजन ट्रेन’चे लोकार्पण होत असताना भुसावळ येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातही नव्यानेच हरित हायड्रोजन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला (Bhusawal Thermal Power Plant) आहे. औष्णिक केंद्रातील प्रचंड तापमान नियंत्रित करण्यासाठी पूर्णपणे सौरऊर्जेवर तयार केलेल्या यंत्रणेमुळे ‘शून्य कार्बन उत्सर्जना’चा प्रयोग यशस्वी झाला असून, तो ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात मैलाचा दगडही ठरेल..वीज निर्मितीत भुसावळ व दीपनगर औष्णिक केंद्र राज्यभरात प्रसिद्ध आहे. राज्यातील भविष्यकालीन विजेची मागणी लक्षात घेऊन महानिर्मितीच्या दीर्घकालीन नियोजना अंतर्गत भुसावळ येथे ५०० मेगावॉट क्षमतेचे दोन संच (संच ४ व संच ५) सन २०१२ आणि २०१४ ला कार्यान्वित करण्यात आले..‘सुपरक्रिटिकल’ संचही कार्यान्वितविजेच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्र्वभूमीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुपरक्रिटिकल ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या संच क्रमांक ६ चे व्यावसायिक कार्यान्वयन गेल्यावर्षी करण्यात आले. हा प्रकल्प यशस्वी ठरला असून त्यातून बऱ्यापैकी विजेची मागणी पूर्ण होत आहे. त्यातून आता भुसावळ केंद्राची स्थापित क्षमता एकूण १८७० मेगावॉट झाली. यामुळे केंद्राची विश्वासार्हता, उत्पादन क्षमता, कार्यक्षमता वृद्धी , कमी कार्बन उत्सर्जन, इंधन बचत आणि पर्यावरणीय कामगिरीत सुधारणा झाली..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.हरित हायड्रोजन प्रकल्पही कार्यान्वितभुसावळ विद्युत केंद्रात महानिर्मितीचा पहिला हरित हायड्रोजन पथदर्शी प्रकल्प कार्यान्वित. शून्य कार्बन उत्सर्जन इंधन म्हणून हरित हायड्रोजनला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र आणि राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्याच धर्तीवर हायड्रोजन जनरेशन प्लांटची क्षमता २० Nm³/तास असून शुद्धता ९९.९९ टक्के आहे. हा प्रकल्प ५०० किलोवॉट सौर प्रकल्पाद्वारे निर्मित ऊर्जेद्वारे संचालित करण्यात येतो. त्यातून २० किलो हायड्रोजन निर्मिती होतेय..Satara Farmer Loan Waiver : साताऱ्यातील 31,556 शेतकरी पात्र! अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; तुमच्या गावातील यादी 'येथे' पाहा.हरित हायड्रोजन प्रकल्प महाराष्ट्रातील शाश्वत ऊर्जानिर्मितीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प स्थापित क्षमता विस्तार आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याच्या ‘महानिर्मिती’च्या व्यापक दृष्टिकोनाचा हा उपक्रम आहे. भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टांमध्ये योगदान देत नावीन्यपूर्ण हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची ‘महानिर्मिती’ची वचनबद्धता अधोरेखित करते.-अभय हरणे, संचालक, महाजनको, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.‘टर्बो जनरेटर रोटर्स कूलिंग’साठी आवश्यकताऔष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात मोठ्या प्रमाणात तापमान तयार होत असते. अशा प्रकारच्या केंद्रावर टर्बो जनरेटर बसविलेले असतात. तासन्तास ते सुरू असतात व ते वेळोवेळी थंड करणेही आवश्यक असते. या यंत्रणेच्या ठिकाणी तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी म्हणून हायड्रोजनची आवश्यकता असते. जनरेटर रोटर्स थंड करण्यासाठी सौरउर्जेच्या माध्यमातून हायड्रोजन निर्मिती करून त्याचा वापर केला जातो..असे आहेत फायदेमहाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण सुसंगतऊर्जानिर्मिती व यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढतेपारंपरिक उर्जेऐवजी अपारंपरिक स्रोताचा वापरदेशाच्या आत्मनिर्भर धोरणाशी सुसंगत प्रकल्पशून्य कार्बन उत्सर्जनामुळे पर्यावरणपूरक निर्मिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.