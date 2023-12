By

Jalgaon Accident News : धरणगाव शहराजवळ भरधाव आयशरने दिलेल्या धडकेत गुरुवारी (ता. ३०) सकाळी दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला.

मोरेश्वर लोटू अत्तरदे (वय ५०, रा. साळवा, ता. धरणगाव) असे मृताचे नाव आहे. (Bike rider dead in collision with Eicher near Dharangaon jalgaon accident news)

मृतदेह जळगावला आणल्यानंतर नातेवाइकांनी जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयात गर्दी केली होती. अत्तरदे पाच दिवसांपासून नातेवाइकांकडे मुंबईला गेले होते. गुरुवारी सकाळी ते मुंबईहून धरणगावला आले होते.

काम आटोपल्यानंतर धरणगाव येथून त्यांच्या दुचाकीने ते गावी निघाले. धरणगावच्या पुढे असलेल्या पेट्रोल पंपाजवळ चोपडाकडून धरणगावकडे येणाऱ्या आयशरने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली.

दुर्घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर साळवा गावातील नातेवाइकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.