Jalgaon Crime News : चहाची उधारी मागीतल्याने फुकट्यांना आला राग; विक्रेत्याच्या भावाला मारहाण

Jalgaon Crime News : जळगाव-औरंगाबाद रोडवरील आर. एल. चौफुलीजवळील नेक्सा शोरूमसमोरील चहा दुकानदाराच्या भावाने उधारीचे पैसे मागितल्यावरून दोन जणांनी त्यास लोखंडी रॉडने मारहाण करून गंभीर जखमी केले. (Borrowers get angry after asking for money of tea Beating up tea sellers brother Jalgaon Crime News)

आकाश अहिरे (रा. साईनाथ साईनगर, एमआयडीसी) चहा टपरी चालवून कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करतो. सोमवारी (ता. १०) रात्री आठला आकाशचा भाऊ व काम करणारा सहकारी सिद्धार्थ सोमनाथ सरदार आणि दीपक रमेश पाटील यांनी चहाच्या उधारीचे पैसे मागितल्यावरून सचिन सोनार, आकाश वंजारी आणि इतर दोघांनी त्यांना चापटाबुक्क्यांनी मारहाण केली.

आम्हाला उधारी मागण्याची हिंमतच कशी झाली, यावरून एकाने लोखंडी रॉडने सिद्धार्थ सरदार आणि दीपक पाटील मारहाण करून गंभीर दुखापत केली. जखमी सिद्धार्थ सरदार याने दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात सचिन सोनार, आकाश वंजारे आणि दोन अनोळखी मित्रांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक दीपक जगदाळे तपास करीत आहेत.