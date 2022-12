Jalgaon Crime News : ढालसिंगीत वीटभट्टी मजुराचा मालकाकडून मारहाणीत मृत्यू

By

तोंडापूर (जि. जळगाव) : येथून जवळच गोद्री येथील वीटभट्टी मजुराचा मालकाच्या मारहाणीत मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. १५) सायंकाळी घडली. या प्रकरणी वीटभट्टी मालकाविरुद्ध पहूर पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Brick laborer beaten to death by boss in Dhalsingi Jalgaon Crime News)

जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर- ढालसिंगी रस्त्यावर हर्षल भरत पवार यांची वीटभट्टी आहे. या वीटभट्टीवर गोद्री येथील लहानू चांदखॉ तडवी हा कुटुंबासह मजुरी करीत होता. गुरुवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास लहानू तडवी व पत्नी सोनी यांच्यात झालेले वाद सोडविण्यासाठी मालक हर्षल पवार गेले होते. या वेळी लहानू तडवी यास वाद बंद करण्याची सूचना करूनही एकत नसल्याचे पाहून हर्षल पवार यांनी लहानू तडवी यास काठीने मारहाण केली.

यात मेंदूला दुखापत झाली असता या वेळी लहानू तडवी यास तातडीने तोंडापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यास मृत घोषित केले. यानंतर वीटभट्टी मालक हर्षल पवार यांनी लहानू तडवी यांचा मृतदेह वीटभट्टीवर आणून ठेवला. मृत लहानू तडवी यांचे काका शाहरुख रशीद तडवी यांना या प्रकरणी माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळ गाठले. यावेळी त्यांच्यासह नातेवाइकांनी लहानू तडवी याचा खून झाल्याचा संशय व्यक्त केला.

यावरून पहूर पोलिसांनी वीटभट्टी मालक हर्षल पवार याच्याविरुद्ध लहानू तडवी याचे काका शाहरुख राशिद तडवी यांच्या फिर्यादीवरून खून केला म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक संजय बनसोड तपास करीत आहेत.

