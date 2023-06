Jalgaon News : तलवारीने केक कापणाऱ्या 8 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Jalgaon News : शहरातील आठ जण गुरुवारी (ता. २२) रात्री साडेआठच्या सुमारास शहरातील मास्टर कॉलनीच्या भागात सार्वजनिक ठिकाणी तलवारीच्या साहाय्याने वाढदिवसाचा केक कापताना आढळून आल्याने चोपडा शहर पोलिसांनी कारवाई करत आठ जणांकडून धारदार लोखंडी तलवार, चाकू ताब्यात घेतले आहे.

या आठ जणांविरुद्ध चोपडा शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. यातील सहा जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.(Cake cutter with swords case has been registered against eight persons Incident at Chopra Six people arrested jalgaon news)

शहरात तलवारीने केक कापून वाढदिवस साजरा करण्याची पद्धत अलीकडच्या काळात वाढत होती. तिला चाप बसविण्यासाठी चोपडा शहर पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २२) मोठी कारवाई करत शहरातील मास्टर कॉलनीच्या भागात सार्वजनिक ठिकाणी तलवारीने केक कापत असताना सय्यद फैझलअली मझरअली, रिझवान अली अयाज अली (दोघे रा. शेतपुरा), शाकिर सय्यद साबीर अली, दानिश सय्यद साबीर अली, दानिश शेख हमीद शेख (सर्व मास्टर कॉलनी), बाबू लोहार निजाम लोहार( केजीएन कॉलनी), साजिद शेख गफ्फार (चुणार अली) शोएब शाह जाकीर शाह (फकीर वाडा) हे आढळून आल्याने या आठही जणांविरुद्ध पोलिस कर्मचारी विलेश सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून चोपडा शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या वेळी धारदार तलवारीसह चाकू ताब्यात घेण्यात आले आहेत. यातील शोएब शाह जाकीर शाह(फकीर वाडा) याच्या घरात पोलिसांना धारदार तलवार आढळून आली आहे.

