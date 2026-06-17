जळगाव

Car Accident : नवापूरजवळ कार दुभाजकावर आदळली; महिला जागीच ठार; तीन गंभीर जखमी

लग्नाच्या आनंदासाठी अहमदाबादहून निघालेल्या बडगुजर कुटुंबावर काळाने घाला घातला.
Car Accident

Car Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवापूर - देवलफळी पुलावर मंगळवारी (ता. १६) झालेल्या भीषण अपघातात ५१ वर्षीय महिला जागीच ठार झाली, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. लग्नाच्या आनंदासाठी अहमदाबादहून निघालेल्या बडगुजर कुटुंबावर काळाने घाला घातला. यामुळे लग्नाऐवजी घरावर शोककळा पसरली.

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